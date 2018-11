IHSG Setali Tiga Uang dengan Rupiah

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau sejalan dengan gerak nilai tukar rupiah. IHSG menembus level 5.900.



Pantauan Medcom.id, Jumat, 2 November 2018, IHSG ditutup menguat hingga 70,372 poin atau setara 1,206 persen ke posisi 5.906.

Volume perdagangan saham tercatat sebanyak 9,4 miliar lembar senilai Rp10,4 triliun. Sebanyak 216 saham menguat, 171 saham melemah, 120 saham stagnan, dan terjadi 433.892 kali frekuensi.



Senada, pergerakan bursa saham Asia juga terpantau berada di zona hijau. Indeks saham Nikkei 225 Jepang tercatat menguat 556,01 poin atau setara 2,56 persen ke level 22.243.



Sementara itu Shanghai Composite Index naik 70,24 poin atau setara 2,70 persen ke 2.676. Indeks saham Hang Seng melejit 1.070 poin atau setara 4,21 persen ke 26.486.



Kemudian indeks saham Kospi Korea Selatan menguat 71,54 poin ke 2.096, indeks saham Australia ASX200 naik 8,41 poin ke 5.849, dan indeks Straits Times Singapura menguat 55,54 poin ke 3.116.



Mengutip Bloomberg, Jumat, 2 November 2018, rupiah merekah di bawah Rp15.000 per USD dan bertengger di level Rp14.955 per USD. Posisi rupiah menguat hingga mencapai 172,5 poin atau setara 1,14 persen dibandingkan pembukaan pagi yang berada di level Rp15.087 per USD.



Sementara itu mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di level Rp14.950 per USD. Rupiah tercatat menguat hingga 175 poin atau setara 1,16 persen.



Sedangkan mencatat data kurs tengah Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp15.089 per USD.









(AHL)