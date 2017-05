Metrotvnews.com, Jakarta: Emiten kebun milik Peter Sondakh, PT Eagle High Plantations Tbk, mengalami kinerja yang masih pahit di kuartal satu tahun ini. Sebab, perseroan masih memikul rugi bersih sebesar Rp18,4 miliar atau lebih kecil bila dibanding pencatatan rugi bersih sebesar Rp67,6 miliar di akhir Maret 2016.



Penurunan kerugian perusahaan dengan kode ticker BWPT tersebut karena mengalami peningkatan pendapatan usaha sebesar 35 persen menjadi Rp839 miliar di sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, dari posisi sebesar Rp616,7 miliar di kuartal I-2016.

Bahkan EBITDA perseroan tercatat sebesar Rp267,7 miliar atau meningkat 86 persen bila di‎banding kuartal satu 2016 yang sebesar Rp143,8 miliar. Kenaikan EBITDA ini salah satunya didukung oleh harga jual yang membaik.Meski kinerja yang masih terpukul, Sekretaris Perusahaan Eagle High Plantations Deddy Setiadi mengatakan, ‎perseroan tetap optimistis akan mampu mencatat peningkatan kinerja yang baik, dengan berbekal makin bertambah luasnya areal tanaman yang menghasilkan, didukung d‎engan membaiknya cuaca dan meningkatnya harga minyak kelapa sawit."Kami tetap optimistis kinerja perseroan makin meningkat dengan dukungan beberapa faktor ‎yaitu peningkatan kapasitas PKS, penambahan luasan tanaman menghasilkan dan cuaca yang membaik serta harga jual yang terus meningkat," ungkap Deddy keterangan persnya yang diterima media, Kamis 4 Mei 2017.‎Pada 2018, perseroan bakal memiliki fasilitas produksi minyak ‎kelapa sawit 2,85 juta ton tandan buah segar (TBS) per tahun, menyusul akan siap b‎eroperasinya pabrik kelapa sawit (PKS) baru yang berlokasi di Kabupaten Keerom, ‎Papua, pada 2018.Pabrik baru yang merupakan PKS ke-9 ini memiliki kapasitas 45 ton TBS per jam atau ‎270 ribu ton TBS per tahun. PKS yang di bangun di lokasi kebun Perseroan ini bisa ‎dikembangkan hingga berkapasitas 90 ton TBS per jam. Sebelumnya Perseroan telah ‎memiliki delapan unit PKS yang tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, ‎Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat."Penambahan pembangunan PKS ini sebagai upaya Perseroan mengoptimalkan hasil p‎roduksi TBS sehubungan dengan bertambahnya pokok kelapa sawit yang memasuki usia tanaman menghasilkan," jelas Deddy.Bahkan, dia menambahkan, terdapat sekitar 94 persen dari total lahan tertanam perseroan yang masuk d‎i usia tanaman menghasilkan pada tahun ini. Saat ini, Eagle High Plantations memiliki total lahan tertanam s‎eluas 153 ribu hektare (ha), atau seluas dua kali luas Singapura, dan 50 persen di antaranya telah m‎asuk pada usia prima pada 2017 ini. Adapun usia rata-rata tanaman perseroan pada t‎ahun ini adalah 8,4 tahun."Dengan semakin luas areal tertanam yang memasuki usia tanaman menghasilkan, dan k‎ondisi cuaca yang terus membaik sejak kuartal empat 2016, diharapkan mendorong p‎eningkatan produksi TBS di masa mendatang," pungkas Deddy.(AHL)