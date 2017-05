Rupiah Perdagangan Pagi Menguat ke Rp13.298/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) mengalami reli pada perdagangan pagi dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di Rp13.303 per USD. Neraca perdagangan yang surplus turut memberikan efek positif sehingga nilai tukar rupiah diperkirakan terus menguat hari ini.



Mengutip Bloomberg, Selasa 16 Mei 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi berada di posisi Rp13.298 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.292 per USD hingga Rp13.298 per USD dengan year to date return di minus 1,26 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.290 per USD.

Sementara itu, Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, walaupun surplus neraca perdagangan April 2017 menipis akibat koreksi harga komoditas yang Indonesia ekspor, namun lemahnya USD di pasar global serta kembali masuknya aliran dana asing ke Surat Utang Negara (SUN) memberikan pasokan likuiditas USD yang cukup untuk mendorong apresiasi rupiah."Ruang penguatan rupiah masih terbuka," ungkap Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.Di sisi lain, USD melanjutkan pelemahan dan harga minyak dunia semakin pulih. Sentimen pelemahan USD berlanjut hingga dini hari tadi. Walaupun belum ada rilis data ekonomi Amerika Serikat (AS) terbaru, tetapi saat ini ekspektasi kenaikan Fed Fund Rate (FFR) target perlahan terkoreksi."Kenaikan harga minyak mentah yang dipicu komitmen Arab Saudi dan Rusia untuk melanjutkan pembatasan produksi, turut serta mendorong pelemahan USD. Fokus saat ini tertuju pada data perumahan serta capacity utilization AS yang akan rilis malam nanti –semuanya diperkirakan membaik," kata Rangga.(ABD)