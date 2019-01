Rupiah Tergerus

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada awal pekan pagi ini terpantau melemah. Rupiah pun sudah kembali ke level Rp14.100 per USD.



Bloomberg, Senin, 21 Januari 2019, mencatat rupiah melemah ke level Rp14.177 per USD dibandingkan penutupan perdagangan akhir pekan yang berada di Rp14.192 per USD.

Mata uang rupiah anjlok hingga mencapai level 14 poin atau setara 0,10 persen ke posisi Rp14.177 per USD. Rupiah pada pembukaan perdagangan berada di Rp14.165 per USD.



Adapun rentang gerak rupiah pada perdagangan pagi ini berada di level Rp14.155-Rp14.195 per USD. Sementara itu year to date return (ytd) tercatat sebesar -1,47 persen.



Sedangkan berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan melemah di level Rp14.170 per USD. Rupiah pun sempat dibuka ke level Rp14.180 per USD.



Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail memproyeksikan katalis negatif dari pelemahan inflasi di Zona Eropa dan rendahnya data pertumbuhan ekonomi Tiongkok dapat menekan rupiah awal pekan ini.



"Rupiah kemungkinan melemah ke level Rp14.150 per USD-Rp14.200 per USD," ujar dia.









(AHL)