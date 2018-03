Rupiah Berpotensi Bergerak Bervariasi

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah masih berpotensi bergerak bervariasi terhadap dola‎r Amerika Serikat (USD) di sepanjang hari ini, meski tidak ditampik ada peluang sesekali melemah. Sejumlah sentimen positif diharapkan bisa terus berdatangan dan memperkuat gerak nilai tukar rupiah.



"Lalu ditambah lagi jelang pertemuan FOMC yang biasanya membuat USD terapresiasi maka perlu antisipasi masih adanya potensi pelemahan kembali," ujar ‎Analis Senior Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 20 Maret 2018.

Untuk itu, Reza mengharapkan, pelaku pasar ‎tetap mencermati dan mewaspadai setiap potensi pelemahan yang terjadi pada rupiah. Rupiah diperkirakan akan bergerak dalam kisaran support Rp13.770 per USD, sedangkan posisi resisten akan bergerak di Rp13.758 per USD.



‎‎Reza mengetakan gerak rupiah masih belum beranjak dari zona merah hingga penutupan perdagangan Senin,19 Maret 2018. Padahal pergerakan USD cenderung mendatar, seiring aksi tunggu pelaku pasar jelang pertemuan FOMC minggu ini.



Aksi tunggu, lanjut Reza, sejalan dengan akan adanya testimoni pertama oleh Jerome Powell, usai terpilihnya sebagai Ketua the Fed menggantikan Janet Yellen. "Di sisi lain, adanya kenaikan industrial production dan consumer sentiment index AS masih belum cukup kuat mengangkat USD, karena terimbangi sentimen FOMC tersebut," kata Reza.



Selain itu, lanjut dia,‎ sentimen negatif juga datang dari penilaian Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2018 tidak akan lebih tinggi dari pencapaian periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 5,01 persen.



"Hal itu membuat rupiah tetap lemah di mata USD pada perdagangan di hari kemarin," pungkas Reza.‎









(ABD)