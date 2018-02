Otoritas Bursa AS Tolak Penjualan Chicago Stock Exchange ke Investor Tiongkok

Chicago: Komisi Sekuritas dan Bursa Efek AS (SEC) menolak tawaran kelompok investor Tiongkok untuk membeli Chicago Stock Exchange atas persoalan keamanan. SEC menulis bahwa kesepakatan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Pertukaran AS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Dikutip dari Xinhua, Minggu, 18 Februari 2018, SEC menambahkan bahwa pihaknya tidak dapat menyelesaikan masalah apakah struktur kepemilikan baru yang diusulkan akan sesuai dengan batasan kepemilikan dan pemungutan suara. SEC menduga akan ada keraguan yang signifikan bahwa mereka dapat memantau transaksi itu jika kesepakatan tersebut berhasil.

Sebuah kelompok investor yang dipimpin oleh Chongqing Casin Enterprise Group (Casin Group) telah melakukan penawaran kepada SEC untuk kesepakatan senilai USD 30 juta dolar sejak akhir 2016.



Pada bulan Juli tahun lalu, 11 anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS menulis sebuah surat kepada SEC untuk mendesak agensi tersebut untuk menolak usulan akuisisi tersebut. Anggota DPR AS menyebutnya sebagai ancaman terhadap keamanan keuangan AS dan kepercayaan orang Amerika terhadap infrastruktur pasar keuangan nasional.



Pada Agustus, SEC mengatakan komisarisnya akan meninjau penjualan tersebut. Penolakan itu terjadi setelah serangkaian tindakan proteksionisme perdagangan AS. dalam beberapa bulan terakhir, termasuk menerapkan tarif untuk beberapa produk impor, dan meluncurkan batasan impor terhadap produk baja impor dari Kanada, Tiongkok, Yunani, India, Korea Selatan, dan Turki.



Kementerian Perdagangan Tiongkok awal bulan ini mendesak Amerika Serikat untuk tidak 'mempolitisisasi' masalah ekonomi dan perdagangan antara kedua negara, meminta Amerika Serikat untuk meninggalkan mentalitas Perang Dinginnya untuk memajukan hubungan perdagangan bilateral ke arah yang benar.



Casin Group, yang berkantor pusat di kota metropolitan Tiongkok barat daya Chongqing, adalah perusahaan induk terdiversifikasi dengan investasi di bidang keuangan, real estate dan sejumlah layanan lingkungan.



Chicago Stock Exchange, sudah berdiri selama 135 tahun. Di tempat ini semua perdagangan dilakukan secara elektronik tanpa lantai perdagangan langsung. Chicago Stock Exchange melayani 0,5 persen perdagangan saham di AS.









(SAW)