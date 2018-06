IHSG Diprediksi Cenderung Fluktuatif

Jakarta: Bursa saham Amerika Serikat (AS) kemarin ditutup melemah seiring meruncingnya perselisihan perdagangan antara AS dan Tiongkok. Bahkan, Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif impor sebesar 10 persen pada barang-barang Tiongkok lainnya senilai USD200 miliar.



Samuel Research Team mengungkapkan langkah terbarunya ini merespons keputusan Tiongkok yang menaikkan tarif terhadap barang-barang AS senilai USD50 miliar. Saat ini fokus tertuju terhadap kekhawatiran atas tarif impor yang diprediksi menjadi katalis selanjutnya.

"Usai libur panjang, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak cenderung fluktuatif. Sedangkan nilai tukar rupiah masih stabil di level Rp13.930 per USD," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 20 Juni 2018.



Sementara itu, pelemahan harga minyak merespons meningkatnya perang dagang antara AS Tiongkok China yang membebani prospek permintaan. Sementara OPEC dan sejumlah produsen minyak berencana meningkatkan produksi.



Sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average turun 287,26 poin atau 1,15 persen menjadi 24.700,21. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 11,18 poin atau 0,40 persen menjadi 2.762,57. Kemudian indeks Nasdaq Composite turun 21,44 poin atau 0,28 persen menjadi 7.725,59.



Di sisi lain, mengutip Antara, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu pagi usai libur panjang Lebaran dibuka melemah sebanyak 51,83 poin atau setara 0,86 persen menjadi 5.941. Pelemahan terjadi seiring masih terbatasnya katalis positif bagi pasar di awal perdagangan.





(ABD)