Rupiah Pagi Melemah Tipis ke Rp13.885/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terlihat melemah tipis dibandingkan dengan penutupan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.880 per USD. Meredanya krisis politik di Italia memberikan sentimen positif terhadap euro dan menekan pergerakan USD yang akhirnya nilai tukar rupiah mulai menguat.



Mengutip Bloomberg, Rabu, 6 Juni 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka tertekan ke Rp13.885 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.884 hingga Rp13.886 per USD dengan year to date return di minus 2,40 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.671 per USD.

Sementara itu, saham-saham di Wall Street bervariasi pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), dengan Nasdaq mencatat rekor penutupan tertinggi baru untuk hari kedua berturut-turut dan mengungguli indeks utama lainnya.







Indeks Dow Jones Industrial Average menurun 13,71 poin atau 0,06 persen menjadi berakhir di 24.799,98 poin. Indeks S&P 500 naik 1,93 poin atau 0,07 persen menjadi ditutup di 2.748,80 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir meningkat 31,40 poin atau 0,41 persen menjadi 7.637,86 poin.



Nasdaq membuat rekor intraday baru pada perdagangan Selasa 5 Juni, terutama dipimpin oleh Netflix dan Amazon. Saham Amazon dan Netflix masing-masing naik 1,87 persen dan 1,1 persen pada penutupan pasar.



Kenaikan indeks teknologi berat Nasdaq datang setelah sesi perdagangan yang kuat pada Senin 4 Juni, ketika saham Amazon dan Apple naik ke rekor tertinggi. Indeks utama lainnya bersusah payah untuk kenaikan, karena Wall Street prihatin atas ketegangan antara Amerika Serikat dan beberapa mitra dagang utamanya.











(ABD)