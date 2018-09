IHSG Berpotensi Kembali Menguat

Jakarta: Bursa saham Amerika Serikat (AS) semalam ditutup melesat dengan S&P menguat setelah melemah di empat hari terakhir. Saham Apple menjadi pendorong dengan penguatan 2,1 persen. Di sisi lain, pemain pasar saat ini sedang mencermati kebijakan terakhir the Fed yang menaikkan suku bunganya sebesar 25 bps.



Samuel Research Team menyebut ekspektasi kenaikan suku bunga di Desember menguat setelah pengumuman. Tensi perang dagang antara AS dan Tiongkok juga kembali mengembang setelah Presiden AS Donald Trump menuding Tiongkok ikut campur dalam pemilihan Kongres yang berlangsung di November.

Namun, lanjut Samuel Research Team, hal tersebut langsung dibantah oleh Tiongkok dengan menyatakan Tiongkok tidak akan ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Dari pasar komoditas, harga minyak dunia menguat ke USD81,5 per barel setelah berlakunya sanksi AS terhadap Iran dan menyebabkan berkurangnya pasokan minyak di pasar dunia.



"Kami perkirakan hari ini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menguat," kata Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 28 September 2018.



Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi berkisar 5–5,4 persen hingga akhir 2018 dan akan ditopang oleh konsumsi domestik dan perbaikan pendapatan dan bansos. Nilai tukar rupiah tercatat melemah tipis menjadi Rp14.945 per USD, sedangkan EIDO tercatat menguat.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 54,65 poin atau 0,21 persen menjadi 26.439,93. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 8,03 poin atau 0,28 persen menjadi 2.914,00. Indeks Nasdaq Composite naik 51,60 poin, atau 0,65 persen, menjadi 8.041,97.



The Fed pada Rabu waktu setempat menaikkan suku bunga jangka pendek sebesar seperempat poin persentase, kenaikan suku bunga ketiga tahun ini dan langkah kedelapan sejak akhir 2015. Kenaikan suku bunga acuan dilakukan the Fed sejalan dengan kian kuatnya perekonomian Amerika Serikat.





(ABD)