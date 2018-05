Rupiah Pagi Dibuka Menguat Tipis ke Rp14.053/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir pekan terpantau melemah tipis dibandingkan dengan penutupan perdagangan sore di hari sebelumnya diposisi Rp14.058 per USD. Naiknya imbal hasil obligasi Pemerintah Amerika Serikat (AS) masih memberikan kekuatan terhadap USD.



Mengutip Bloomberg, Jumat, 18 Mei 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka menghijau di Rp14.053 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.053 hingga Rp14.070 per USD dengan year to date return di 3,71 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.855 per USD.

Di sisi lain, ndeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 54,95 poin atau 0,22 persen, menjadi ditutup di 24.713,98 poin. Indeks S&P 500 berkurang 2,33 poin atau 0,09 persen, menjadi berakhir di 2.720,13 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup turun 15,82 poin atau 0,21 persen, menjadi 7.382,47 poin.







Imbal hasil obligasi Pemerintah AS bertenor 10 tahun yang dijadikan acuan, naik lebih dari 3,1 persen pada Kamis 17 Mei, pertama kalinya sejak 2011. Sementara imbal hasil surat utang pemerintah bertenor dua tahun melayang di sekitar tingkat tertingginya dalam satu dekade.



Imbal hasil, sebuah barometer untuk suku bunga hipotek atau kredit pemilikan rumah dan instrumen keuangan lainnya, telah melonjak baru-baru ini di tengah kekhawatiran pasar atas meningkatnya inflasi, yang memicu spekulasi investor untuk kenaikan suku bunga lebih banyak tahun ini.



Probabilitas bahwa bank sentral AS akan menaikkan suku bunga acuannya untuk keempat kalinya tahun ini, naik ke rekor 51,9 persen pada Kamis 17 Mei, menurut alat FedWatch Chicago Mercantile Exchange.









(ABD)