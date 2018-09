IHSG Diprediksi Tembus 6.000 hingga Akhir 2018

Jakarta: Direktur Utama (Dirut) Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djayadi optimistis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bakal tembus 6.000 hingga akhir tahun. Meredanya tekanan eksternal yang berasal dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok jadi penyebab utama indeks saham merekah hingga akhir tahun.



"Kalau melihat indikasinya memang luar (tekanan eksternal) itu enggak bergejolak luar biasa. Kita tekanannya sudah enggak terlalu besar lagi, Insyaallah di akhir tahun tembus di 6.000 lebih," aku Inarno dalam rangkaian acara Hari Ulang Tahun (HUT) Pasar Modal ke-41 di Lot 7 Kawasan SCBD Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu, 23 September 2018.

Di tempat yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa (OJK) Hoesen mengaku pasar modal Tanah Air menunjukkan optimismenya dalam menghadapi peningkatan risiko eksternal di pasar keuangan global. Meski berbagai indikator masih berada di bawah posisi awal 2018.



"Namun saya melihat perkembangannya sudah menunjukkan tren yang stabil dan saya optimistis akan terus bergerak positif hingga akhir tahun. Berbagai upaya pengembangan pasar yang bersifat strategis akan terus kita lakukan," bebernya.



OJK, kata dia, mendukung upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor prioritas. Di sisi lain, OJK juga menggenjot tingkat inklusi keuangan di pasar modal agar semakin menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia.



"Tidak lupa kita mendorong tingkat inklusi keuangan di pasar modal agar menjangkau semua lapisan masyarakat Indonesia. Kerja sama erat akan kita jaga dalam menghadapi tantangan ke depan," tegas Hoesen.



Pada awal tahun, pergerakan IHSG sempat menyentuh level tertinggi di posisi 6.689 (19 Februari 2018). Sayang, gerak IHSG ambrol akibat perang dagang AS-Tiongkok dan kebijakan The Federal Reserve yang menaikkan suku bunga acuannya.



Alhasil, IHSG terseok-seok memasuki pertengahan tahun. Berdasarkan catatan Medcom.id, pergerakan IHSG berada pada titik terendah di level 5.667 pada 21 Mei 2018. IHSG mulai perkasa memasuki pekan ketiga September 2018. Perang dagang AS-Tiongkok mereda, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) juga menguat.



Penutupan perdagangan Jumat, 21 September 2018, IHSG mulai menunjukkan tajinya dan berada di posisi 5.957. Posisi IHSG pada akhir pekan kemarin melesat 26,47 poin atau setara 0,4 persen.









(SAW)