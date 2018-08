Rupiah Makin Tertekan

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan sore ini makin tertekan dan masih bertengger di level Rp14.600-an per USD. Pelemahan rupiah disinyalir karena investor menunggu risalah The Fed.



Mengutip Bloomberg, Kamis, 23 Agustus 2018, rupiah ditutup ke level Rp14.637per USD dibandingkan penutupan sebelumnya yang berada di posisi Rp14.574 per USD.

Terpantau, mata uang Garuda ini melemah hingga mencapai 63,5 poin atau setara 0,44 persen. Sementara itu rentang gerak rupiah pada perdagangan hari ini berada di posisi Rp14.620 per USD hingga Rp14.638 per USD.



Sedangkan mencatat data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp14.625 per USD atau bergerak hingga mencapai 52 poin yang setara 0,36 persen. Sebelumnya rupiah berdasarkan data ini berada di Rp14.573 per USD.



Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada sebelumnya mengatakan pergerakan USD yang masih melemah seiring dengan sentimen internal negaranya yang negatif diharapkan masih dapat memberikan peluang penguatan pada rupiah meskipun sentimen dari dalam negeri belum ada yang terbaru. Diperkirakan pergerakan rupiah hari akan berada di kisaran Rp14.577 sampai Rp14.564 per USD.



"Diharapkan rupiah masih berkesempatan memanfaatkan kondisi tersebut untuk kembali menguat," kata Reza dalam riset hariannya, Kamis, 23 Agustus 2018.



Reza menjelaskan, pergerakan rupiah sebelumnya yakni menjelang libur Iduladha mampu kembali melanjutkan kenaikan seiring masih sikap pelaku pasar yang berkurang kekhawatirannya akan resesi ekonomi Turki.



Penguatan sejumlah mata uang terhadap USD terutama mata uang Eropa (EUR) juga mampu dimanfaatkan oleh rupiah untuk melanjutkan kenaikannya.





