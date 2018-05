Analis Perkirakan Rupiah Balik ke Zona Positif

Jakarta: Tingkat kepanikan pelaku pasar diharapkan mereda termasuk sentimen positif dari dalam negeri bisa berdatangan secara signifikan agar menarik minat pelaku pasar terhadap nilai tukar rupiah. Dengan demikian tingkat pelemahan rupiah terhadap USD bisa lebih kecil, tidak seperti perdagangan hari kemarin yang menyentuh posisi Rp14.000 per USD.



‎"Kepanikan harus mereda dan sentimen dalam negeri lebih positif. Sehingga pelemahan rupiah dapat lebih tertahan. Jangan menyentuh posisi di atas Rp14.000 per USD," kata Analis Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, ‎Selasa, 8 Mei 2018.

Reza mengatakan ‎masih adanya kekhawatiran tentang peningkatan inflasi telah mendorong perkiraan kenaikan tingkat suku bunga acuan oleh the Fed yang akhirnya berimbas pada kenaikan USD. Sementara itu, sentimen dari dalam negeri belum kuat untuk mengangkat rupiah.



‎"Hasilnya belum cukup kuat juga untuk membuat rupiah di zona hijau," jelas dia, seraya menambahkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah lebih terbatas lantaran rupiah akan bergerak di kisaran support Rp14.025 per USD, sedangkan posisi resisten berada di Rp13.987 per USD.



Adapun gerak USD yang masih cenderung menguat memberikan imbas pada pergerakan rupiah yang kembali melemah di awal pekan ini. Bahkan, adanya rilis Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia yang mengindikasikan peningkatan pertumbuhan penjualan eceran pada Maret 2018 tidak cukup kuat mengangkat rupiah untuk menguat kembali.



Pergerakan USD, masih kata Reza, masih cenderung menguat meski penambahan kinerja yang dirilis berada di bawah estimasi sebelumnya. Pelaku pasar masih mengkhawatirkan adanya peningkatan inflasi pada ekonomi AS.



"Bertambahnya lapangan pekerjaan (meski di bawah estimasi), diperkirakan akan mendorong peningkatan, sehingga inflasi dapat terjadi. Di sisi lain, perkiraan meningkatnya inflasi tentunya akan mendorong the Fed menaikkan tingkat suku bunganya.‎ Itu semua memberikan dampak bagi rupiah," pungkas Reza.









(ABD)