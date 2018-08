Investor tak Teliti Data Sebabkan Rupiah Melemah

Jakarta: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pelemahan rupiah salah satunya dikarenakan oleh investor yang tidak teliti pada data.



Bambang mencontohkan pada kasus krisis keuangan di Turki baru-baru ini dan langsung mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Dia bilang investor asing di sektor keuangan banyak yang menyamakan Indonesia dengan Turki yang sama-sama termasuk dalam kategori negara berkembang (emerging market).

Sehingga begitu investor membawa dananya keluar dari Turki, di saat yang sama investor juga menarik dananya dari Indonesia karena dianggap serupa. Sehingga aliran modal keluar tersebut membuat suplai dolar AS makin menipis dan membuat rupiah melemah.



"Investor di luar bukan investor kita di sini yang mau lihat data detail. Investor di sana melihat 'wah Turki bermasalah, market-nya lagi jelek. Turki kategorinya apa? Emerging market. Siapa emerging market yang lainnya? Indonesia. Indonesia sama Turki apa kesamaannya? Oh current account deficit. Oh berarti Indonesia berisiko'. As simple as that pandangan mereka," kata Bambang dalam acara penyusunan disagresi PMTB 2018, di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Agustus 2018.



Namun kata Bambang investor lupa melihat kalau data ekonomi lainnya antara Indonesia dan Turki berbeda. Misalnya saja untuk inflasi. Inflasi di Indonesia saat ini telah bisa ditekan di single digit ke level tiga persen. Sementara Turki masih double digits.



"Turki masih double digit seperti kita zaman Orba dulu. Fakta itu detail enggak dilihat," jelas Bambang.









(AHL)