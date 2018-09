Rupiah Makin Perkasa

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah hingga penutupan perdagangan sore ini kembali berjaya. Rupiah ditutup menguat tipis dibandingkan pembukaan pagi.



Mengutip Bloomberg, Jumat, 7 September 2018, rupiah ditutup ke level Rp14.820 per USD dibandingkan pembukaan pagi yang berada di posisi Rp14.868 per USD.

Gerak mata uang Garuda ini menguat hingga mencapai 73 poin atau setara 0,49 persen. Sementara itu rentang gerak rupiah pada perdagangan hari ini berada di posisi Rp14.820 per USD hingga Rp14.907 per USD.



Sedangkan mencatat data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp14.605 per USD. Adapun mencatat kurs tengah Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) tercatat berada di level Rp14.884 per USD.



Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail sebelumnya mengatakan pelemahan tersebut semakin memperkuat keyakinan investor bahwa the Fed tidak akan terlalu agresif untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan di tengah tensi perang dagang yang semakin memanas antara AS-Tiongkok.



Pelemahan USD tersebut, lanjut Ahmad Mikail, kemungkinan akan membantu penguatan mata uang negara-negara berkembang termasuk nilai tukar rupiah. Intervensi ganda Bank Indonesia (BI) di pasar surat utang dan pasar uang diperkirakan akan juga membantu penguatan nilai tukar rupiah.



"Rupiah kemungkinan menguat ke level Rp14.850 hingga Rp14.900 per USD," ungkap Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 7 September 2018.









(AHL)