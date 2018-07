Melemahnya Rupiah karena Faktor Global

Jakarta: Kementerian Keuangan mencatat nilai tukar rupiah yang masih bertengger diangka Rp14.300 per USD disebabkan permintaan dan penawaran dari dunia yang tidak menentu. Hal ini didorong oleh kebijakan bank sentral Amerika Serikat The Federal Reserve (The Fed) yang berencana menaikkan suku bunganya lagi.



Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara menjelaskan Indonesia perlu mewaspadai beberapa faktor-faktor luar yang dapat memperkeruh nilai tukar rupiah. Dia lebih menyoroti faktor global.

"Pergerakan dari portofolio di pasar uang, (dana) dari emerging market masuk kembali ke Amerika, suku bunga Amerika masih akan naik jadi kita waspadai semuanya," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2018.



Ia menambahkan, kondisi ini membuat pihak pemerintah mengambil kebijakan seperti Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan atau 7 Day Reverse Repo Rate menjadi 5,25 persen. Harapannya agar tak terlalu banyak dana asing yang melarikan diri dari Indonesia.



"Kita telah melakukan otoritas dan kebijakan, seperti kebijakan yang BI ambil," tuturnya.





(SAW)