Rupiah Mendekati Rp14.200/USD, BI Siap Naikkan Suku Bunga Lagi

Jakarta: Kenaikan suku bunga acuan BI 7 days reverse repo rate tak mampu membatasi ruang pelemahann mata uang rupiah agar tak terlalu dalam. Pascakenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4,75 persen pada Kamis lalu, rupiah masih mencatat pelemahan pada Jum'at dan hari ini, Senin, 21 Mei 2018. Rupiah bahkan semakin bergerak mendekati level Rp14.200 per USD.



Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo memandang kenaikan suku bunga kemarin telah mencukupi untuk membawa pergerakan inflasi masuk pada sasaran 3,5 plus minus satu persen, serta current account deficit (CAD) atau defisit transaksi berjalan dalam tingkat yang aman di bawah tiga persen dari produk domestik bruto.

Inflasi dan CAD yang terjaga diyakini mampu menjadi faktor dalam negeri yang dianggap bisa menjaga nilai tukar rupiah agar tetap stabil. Namun demikian, Dody mengatakan bila tekanan eksternal begitu kuat dan berdampak bagi pergerakan rupiah, maka bank sentral tidak akan ragu untuk menaikkan tingkat bunga lanjutan.



"Jika kedepannya dipandang tekanan eksternal sangat kuat sehingga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan pada perekonomian, maka BI dapat menerapkan langkah-langkah yang kuat, penyesuaian suku bunga. Tentunya hal tersebut akan dilakukan setelah melalui asesment terhadap kondisi perekonomian makro," kata Dody melalui pesan singkat pada Medcom.id, Senin, 21 Mei 2018.



Adapun volatilitas rupiah yang masih terjadi saat ini, memang lebih dikarenakan oleh data ekonomi makro AS yang membaik, kenaikan imbal hasil (yield) surat utang AS atau US Treasury, perkiraan kenaikan suku bunga AS sebanyak tiga hingga empat kali di 2018, negosiasi perdagangan AS-Tiongkok, serta harga minyak yang hampir menyentuh USD80 per barel



Sementara itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan volatilitas pada mata uang rupiah yang masih tinggi juga sangat dipengaruhi oleh data ekonomi makro dalam negeri seperti halnya defisit transaksi berjalan (CAD) yang melebar jika dibandingkan dengan negara-negara lain.



Lebih lanjut, dia pun meyakini langkah pengetatan suku bunga acuan oleh BI masih akan terbuka di semester kedua terutama untuk menjaga CAD tetap berada di level yang sehat.



"Langkah-langkah pengetatan moneter, kenaikan suku bunga masih terbuka di semester kedua. Kalau untuk saat ini BI kiranya lebih mengutamakan intervensi dahulu terhadap rupiah," jelas Josua.



Sebagai informasi, pada pergerakan siang ini, menurut data Bloomberg, rupiah telah mencapai level Rp14.198 per USD. Sedangkan menurut data Yahoo Finance, rupiah bertengger di Rp14.195 per USD.





