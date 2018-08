Analis Perkirakan Rupiah Terhempas ke Rp14.470/USD

Jakarta: Dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan menguat di sekitar level 94,5-95,0 terhadap beberapa mata uang utama dunia terutama yen dan euro. Hal tersebut disebabkan hasil rapat FOMC the Fed kemarin yang menaikkan status ekonomi AS dari solid menjadi kuat walaupun the Fed tidak mengubah tingkat kebijakan Fed Fund Rate (FFR).



Selain itu, Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail mengatakan, data tenaga kerja AS di Juli yang solid turut memperkuat USD di mana jumlah tenaga kerja AS meningkat 219.000 di Juli atau tertinggi sejak Februari. Sedangkan nilai tukar rupiah diperkirakan tertekan hari ini terhadap USD.

Kondisi tersebut, lanjutnya, didorong naiknya imbal hasil treasury AS yang tajam kemarin sebanyak lima bps ke level 3,01 persen akibat kuatnya data tenaga kerja AS. Namun, inflasi Indonesia yang stabil di Juli sebesar 3,18 persen (yoy) dibandingkan dengan 3,12 persen (yoy) di Juni diperkirakan tidak berdampak besar terhadap pergerakan rupiah hari ini.



"Gerak nilai tukar rupiah kemungkinan melemah ke level Rp14.410 sampai dengan Rp14.470 per USD," sebut Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018.



Sementara itu, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) diperkirakan bergerak naik didorong oleh kemungkinan naiknya imbal hasil treasury AS dan melemahnya rupiah. Imbal hasil SUN 10 tahun kemungkinan bergerak di rentang 7,70-7,80 persen. Rekomendasi seri obligasi negara yakni FR0061; FR0035; FR0043; dan FR0063.



Sedangkan imbal hasil surat utang Pemerintah AS jangka menengah (10 tahun) dan panjang di AS (30 tahun) pada Rabu malam masing-masing naik tajam sebanyak lima bps ke level 3,01 persen dan 3,13 persen. Naiknya imbal hasil treasury AS didorong oleh kuatnya data tenaga kerja AS.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average menurun sebanyak 81,37 poin atau 0,32 persen menjadi 25.333,82. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 2,93 poin atau 0,10 persen menjadi 2,813.36. Indeks Nasdaq Composite meningkat 35,50 poin atau 0,46 persen menjadi 7.707,29.









(ABD)