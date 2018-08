Rupiah Pagi Akhir Pekan Terhempas ke Rp14.496/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir pekan terpantau terhempas ke zona merah dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.440 per USD. Meningkatnya risiko perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok turut memberikan beban terhadap nilai tukar rupiah.



Mengutip Bloomberg, Jumat, 3 Agustus 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka tertekan ke Rp14.496 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.496 hingga Rp14.498 per USD dengan year to date return di 6,81 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.279 per USD.

Adapun pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1584 dibandingkan dengan USD1,1664 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3019 dibandingkan dengan USD1,3127 di sesi sebelumnya. Dolar Australia merosot ke USD0,7361 dibandingkan dengan USD0,7399.







Sementara itu, USD dibeli 111,70 yen Jepang atau lebih tinggi dibandingkan dengan 111,57 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9956 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9919 franc Swiss dan naik menjadi 1,3027 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2994 dolar Kanada.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 7,66 poin atau 0,03 persen menjadi ditutup di 25.326,16 poin. Indeks S&P 500 naik 13,86 poin atau 0,49 persen menjadi berakhir di 2.827,22 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup meningkat 95,40 poin atau 1,24 persen menjadi 7.802,69 poin.



Saham Apple naik 2,92 persen menjadi ditutup pada USD207,39 per saham, mengangkat nilai pasarnya di atas angka USD1 triliun. Saham pembuat iPhone itu telah melonjak sejak melaporkan laba kuartalan yang lebih kuat dari perkiraan setelah bel penutupan perdagangan. Saham Apple melonjak 5,9 persen pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat.









(ABD)