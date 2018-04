Tarif Ojek Online tak Berdampak ke Inflasi

Jakarta: Wacana tarif batas bawah ojek online menjadi Rp2 ribu per kilometer (km) dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan pada inflasi.



Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto ‎menyatakan hingga saat ini BPS belum menghitung secara khusus dampak tarif ojek online terhadap inflasi yang pengaruhnya masih kecil.

"Untuk tarif ojek, kita tidak memilah khusus untuk ojek online. Tapi pengaruhnya terhadap keseluruhan masih kecil sekali," kata Suhariyanto, ‎ditemui di Gedung BPS, Jakarta‎, Senin, 2 April 2018.



Dia beranggapan bahwa porsi tarif ojek online masih kecil sekali, bila dibandingkan total transportasi secara keseluruhan yang ada di Indonesia. "Jadi tidak akan ada inflasi," tegas Suhariyanto.



Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah menghitung harga pokok yang pantas diberlakukan per kilometer (km). Angka Rp2 ribu per km dianggap ideal.



"Dari perhitungan kita, ada suatu nilai harga pokok sekitar Rp1.400 sampai Rp1.600 dan dengan keuntungan dan jasanya, sehingga menjadi Rp2 ribu. Tapi Rp2 ribu itu bersih, bukan dipotong menjadi Rp1.500. Itu yang kami jadikan modal kepada mereka secara internal untuk mengatur," jelas Budi belum lama ini di Istana Merdeka.



Dalam pertemuan Selasa, 27 Maret 2018, sopir ojek daring mengeluhkan masalah tarif kepada Presiden Joko Widodo. Harga yang dipatok perusahaan penyedia aplikasi dianggap terlalu kecil. Sopir mengusulkan tarif dinaikan menjadi Rp2.500 per km.



"Tarifnya kemurahan. Sekarang itu Rp1.600 per km jadi 6 km itu baru dapat Rp10 ribu. Jadi, mereka merasa kurang," ucap Budi.





(SAW)