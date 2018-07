IHSG Perdagangan Pagi Berbaris di Area Positif

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis pagi terlihat dibuka di area penguatan seiring dukungan dari sejumlah sentimen positif di dalam negeri. Sedangkan bursa saham Wall Street menguat karena para investor mencerna sejumlah laporan laba perusahaan untuk kuartal kedua, termasuk rilis sejumlah data perekonomian Amerika Serikat (AS).



IHSG Kamis, 26 Juli 2018, perdagangan pagi dibuka menguat sebanyak 15,77 poin atau setara 0,3 persen ke posisi 5.949. Sedangkan LQ45 menguat sebanyak empat poin atau setara 0,4 persen ke posisi 940 dan JII menguat sebanyak 3,06 poin atau setara 0,5 persen ke posisi 668.

Pagi ini, seluruh sektor didominasi di jalur hijau. Sektor konsumer menguat 15,57 poin, sektor pertambangan menguat 8,40 poin, sektor manufaktur menguat 7,44 poin, dan sektor perdagangan menguat 0,87 poin. Sedangkan sektor properti melemah 0,43 poin.







Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 172,16 poin atau 0,68 persen menjadi berakhir di 25.414,10 poin. Indeks S&P 500 naik 25,67 poin atau 0,91 persen menjadi ditutup di 2.846,07 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir naik 91,47 poin atau 1,17 persen menjadi 7.932,24 poin.



Produsen pesawat terbang AS Boeing membukukan laba per saham sebesar USD3,33 dan pendapatan USD24,3 miliar, keduanya melampaui perkiraan Wall Street. Tetapi komponen Dow itu mempertahankan proyeksi laba per sahamnya untuk setahun penuh di kisaran USD14,3 hingga USD14,5, di bawah ekspektasi para analis.



Komponen Dow lainnya, Coca-Cola, melaporkan laba per saham yang disesuaikan 61 sen AS, melampaui prediksi karena minuman dietnya memicu pertumbuhan global. Pendapatannya untuk kuartal kedua mencapai USD8,9 miliar, juga mengalahkan ekspektasi.



General Motors memangkas prospek laba setahun penuh menjadi USD6,0 per saham dari kisaran USD6,3 hingga USD6,6 per saham, karena biaya baja dan aluminium telah meningkat. Laba per saham dan pendapatannya pada kuartal kedua lebih tinggi dari perkiraan.









