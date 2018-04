Jakarta: Mata uang rupiah melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah mendekati level Rp13.800 per USD.



Bloomberg, Kamis, 19 April 2018 mencatat mata uang rupiah melemah sembilan poin dengan berada pada level Rp13.785 per USD. Yahoo melansir mata uang rupiah jatuh tujuh poin dengan berada pada level Rp13.778 per USD. Bank Indonesia (BI) mencatat mata uang rupiah melemah delapan poin dengan berada pada Rp13.778 per USD.

A‎nalis Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada‎ sebelumnya memproyeksikan peluang pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) di sepanjang hari ini. Hal tersebut seiring meningkatnya permintaan USD dan adanya antisipasi dari penetapan suku bunga acuan ‎BI 7 Day Repo Rate yang diproyeksikan masih tetap di 4,25 persen.



"Rupiah berpeluang kembali melemah atas permintaan USD yang naik dan penetapan suku bunga acuan. Meski dari dalam negeri terdapat sejumlah sentimen positif yang lebih baik," pungkas Reza.







(SAW)