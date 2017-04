Rupiah Berpotensi Menguat ke Rp13.265/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Minimnya sentimen negatif nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) diharapkan bisa membantu mata uang Garuda kembali naik. Keadaan itu membuat rupiah berpotensi untuk terus melanjutkan penguatan di sepanjang hari ini.



‎"Masih adanya potensi dan peluang kenaikan nilai tukar rupiah diharapkan dapat kembali terjadi," ujar Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada‎, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis 13 April 2017.

Masih adanya potensi rupiah untuk kembali menguat, lanjut Reza, membuat rupiah diperkirakan akan bergerak di kisaran support Rp13.375 per USD, sedangkan posisi resisten berada di Rp13.265 per USD. "‎Tetap mencermati berbagai macam sentimen yang dapat merubah arah penguatan rupiah‎," kata Reza.Pada perdagangan sore, Rabu 12 April 2017, mata uang rupiah ditutup menguat. Rupiah menguat karena mulai memudarnya penguatan dolar index terhadap mata uang di kawasan Asia. Penguatan rupiah sebanyak enam poin, atau 0,05 persen ke posisi Rp13.275 per USD.Adapun penguatan rupiah yang terjadi di hari kemarin karena faktor masih melemahnya‎ USD seiring belum meredanya kekhawatiran akan peningkatan tensi geopolitik. "Bayangkan saja aset safe haven masih menjadi incaran sehingga membuat USD tertekan," sebut Reza.‎Sebelumnya telah disampaikan, meski sempat tertekan, tapi akhirnya rupiah dapat kembali menguat seiring masih melemahnya USD. Harapannya masih sama, di mana penguatan rupiah dapat kembali terjadi, dengan memanfaatkan masih melemahnya USD. Walaupun begitu tetap mewaspadainya potensi pelemahan pada rupiah.(ABD)