IHSG Berpeluang Naik

Metrotvnews.com, Jakarta: Bursa Amerika Serikat (AS) semalam ditutup menguat didorong kenaikan saham sektor keuangan. Dua pertiga emiten yang telah merilis laporan keuangan, sebanyak 72 persen berada di atas estimasi. Saat ini market mengambil sentiment positif di tengah stagnasi yang terjadi di Washington.



Samuel Research Team mengungkapkan, di sisi lain, data ekonomi menunjukkan belanjan konsumen AS meningkat tipis di Juni 2017. Sama halnya, Bursa Eropa menguat ditopang oleh laporan kinerja emiten yang cenderung positif. Sampai saat ini, 60 persen emiten di MSCI Eropa telah memenuhi atau di atas estimasi.

"Hal ini menandakan pemulihan positif dalam ekonomi Eropa. Harga minyak mentah kembali ditutup melemah setelah laporan American Petroleum Institute persedian minyak mentah AS melonjak secara tak terduga," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu 2 Agustus 2017.Dari domestik data Inflasi Indonesia Juli 2017 turun ke 3,88 persen YoY dari 4,37 persen YoY. Samuel Research Team melihat Inflasi domestik yang turun memberikan sedikit sentimen positif, walaupun kekhawatiran inflasi yang turun lebih akibat penurunan daya beli masyarakat."Rupiah berpeluang terganggu tren penguatannya melihat dolar yang mulai menguat di tengah koreksi harga minyak mentah," kata Samuel Research Team.Di sisi lain, harga minyak dunia mengalami anjlok dan imbal hasil obligasi global mengalami penurunan. Harga minyak mentah yang sempat naik tajam minggu lalu, mulai terkoreksi. Kali ini data persediaan minyak mentah Amerika Serikat (AS) yang naik melebihi ekspektasi, menjadi penyebabnya.Dolar index terbantu untuk tidak turun lebih dalam, tapi bukan karena adanya optimisme terhadap laju perekonomian AS karena di saat yang bersamaan imbal hasil UST masih mengalami penurunan bersama dengan imbal hasil obligasi global lainnya.(ABD)