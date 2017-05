Telkom Sokong Sistem ERP Kalla Group

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) bersama Kalla Group melakukan kick off implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) on Cloud Kalla Group.



Kerja sama ini dinilai sebagai suatu solusi layanan pengelolaan dan perangkat IT, implementasi ERP ditujukan membantu perusahaan merencanakan dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Melalui penerapan sistem ERP, sebuah industri dapat dijalankan secara optimal dan dapat mengurangi biaya operasional yang tidak efisien.

Direktur Enterprise and Business Service Telkom Dian Rachmawan mengapresiasi Kalla Group yang telah mempercayakan implementasi aplikasi ERP di lingkungan Kalla Group kepada Telkom."Komitmen Telkom adalah mengawal sisi delivery layanan sehingga proyek ini dapat terimplementasi sesuai dengan time plan sesuai target Go Live pada Oktober 2018 dengan menetapkan tim khusus yang fully dedicated," ujar Dian dalam siaran persnya, Selasa 9 Mei 2017.President Director Kalla Group Fatimah Kalla menambahkan, penerapan aplikasi ERP ini diharapkan akan membantu Kalla Group dalam mengintegrasikan proses bisnisnya dengan lebih efektif dan efisien sehingga dapat berpengaruh positif pada performansi perusahaan."Implementasi ERP di lingkungan Kalla Group menjadikan seluruh proses bisnis semua perusahaan Kalla Group menjadi lebih efektif dan efisien sehingga performa perusahaan pun meningkat," tambah Fatimah.Namun demikian, tantangan yang kemungkinan akan dihadapi perusahaan adalah perubahan proses kerja sesuai sistem ERP yang didukung oleh people readiness dan change management. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dalam menyepakati proses bisnis yang akan diimplementasikan.(AHL)