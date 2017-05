Via IPO, Totalindo Bidik Dana hingga Rp1,053 Triliun

Metrotvnews.com, Jakarta: ‎PT Totalindo Eka Persada Tbk berencana mencari dana segar lewat jalur penawaran umum perdana saham (IPO) di pasar modal. Rencananya, perseroan bakal melempar saham sebanyak-banyaknya 2,15 miliar saham atau 30,07 persen dari modal ‎ditempatkan dan disetor penuh.



‎Direktur PT Bahana Securities Novita Lubis mengakui, IPO yang ditawarkan perseroan memiliki nilai nominal saham sebesar Rp100 per saham, harga penawaran yang ditawarkan Rp300-Rp490 per saham. Artinya, perseroan bisa meraih dana segar Rp645 miliar-Rp1,053 triliun.



"Rencana IPO perseroan, telah disepakati harga untuk penawaran yang ditawarkan ke publik Rp300-Rp490 per saham. Roadshow-nya ke Singapura, Malaysia, dan Hong Kong," ungkap Novita, ditemui saat 'Due Diligence Meeting & Public Expose IPO Totalindo Eka Persada' di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa 9 Mei 2017.



Untuk menyukseskan langkah IPO, perseroan telah menunjuk PT Bahana Securities, PT CLSA Sekuritas Indonesia, dan PT Indo Premier Sekuritas (terafiliasi) sebagai penjamin pelaksana emisi efek.



‎"Kami sangat optimistis IPO saham Totalindo akan sukses karena rekam jejak dan pengalaman yang sudah cukup lama sekitar 21 tahun di industri ini serta posisi Totalindo yang unggul di segmen pasar menengah ke bawah, baik rusun komersial maupun rusun umum," kata Novita‎



Adapun terkait ‎penggunaan dana segar, Direktur Utama Totalindo Donald Sihombing menyatakan, sebanyak 60 persen akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, sebanyak 5 persen akan digunakan untuk bisnis di bidang konstruksi melalui pembelian mesin, alat berat, dan peralatan konstruksi, sedangkan sisanya 35 persen akan digunakan untuk pembayaran utang Totalindo.



Perseroan menargetkan bisa meraih pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 31 Mei 2017, dan ma‎sa penawaran awal akan dimulai pada 8-22 Mei 2017 dan masa perkiraan masa penawaran pada 2,5 dan 6 Juni 2017. Diperkirakan saham ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Juni 2017.



Sekadar informasi, pendapatan Totalindo per 31 Desember 2016 mencapai Rp3,12 triliun meningkat pada CAGR 51,4 persen dari Rp595,71 miliar pada 2012. Sebesar 93 persen dari total pendapatan Totalindo per 31 Desember 2016 diperoleh dari pembangunan hunian, perkantoran, dan mal (mixed use) dan apartemen.



Di awal 2017, Totalindo memiliki totat order book sebesar Rp2,69 trilliun dan sampai dengan hari ini, Totalindo teiah memperoleh tambahan 4 proyek baru dengan total nilai kontrak sebesar Rp1,51 triliun. Dua dari proyek baru tersebut adalah pembangunan Rusun Nagrak Tower 1-5 dan Rusun Penggilingan.

