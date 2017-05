JFX Jalin Kerja Sama dengan Bursa Derivatif Phnom Penh

Metrotvnews.com, Jakarta: Jakarta Futures Exchange (JFX) menandatangai kerja sama dengan perusahaan bursa derivatif asal Kamboja, yaitu Phnom Penh Derivative Exchange (PPDE). Fokus kerja sama kedua belah pihak ini adalah pengembangan teknologi informasi serta transfer pengetahuan yang berkelanjutan.



Penandatanganan Perjanjian Kerja sama (MoU) dilakukan oleh Direktur Utama JFX Stephanus Paulus Lumintang dan Chief Executive Officer PPDE Matt Yang dengan disaksikan oleh Direktur General Security and Exchange Commision of Cambodia (SECC) Sou Cheat dan Kepala Bappebti Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bachrul Chairi.

"Secara umum, kedua lembaga berharap dapat sinergi secara optimal dalam upaya pengembangan industri perdagangan berjangka komoditi tingkat regional kawasan Asia Tenggara," kata Stephanus, di Gedung The City Tower, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 15 Mei 2017.PPDE telah mendapat lisensi derivatif selaku Central Counter Party dari SECC. Dengan status seperti ini PPDE dinilai sebagai partner yang baik bagi JFX dalam ranah perdagangan dan investasi di kawasan Asia Tenggara. PPDE juga menawarkan bagi para nasabah suatu electronic trading service platform yang stabil, aman, canggih, dan dapat diandalkan."Dalam ranah teknologi informasi, ada dua fokus pengembangan yang diprioritaskan PPDE, yaitu utilisasi software atau hardware secara optimal untuk memastikan eksekusi order secaa instan dan aman. Kedua pengembangan matching engine untuk proses kliring dan settlement di antara liquidity providers," jelas dia.Dalam pengembangan kegiatan usahanya, setiap kerja sama yang dibentuk oleh PPDE sangat menekankan aspek trust dan transparency. Adapun kerja sama internasional ini merupakan kerja sama yang kesekian kalinya telah diwujudkan oleh JFX.Sebelumnya, JFX telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan di kawasan Asia Pasifik di antaranya asalah Taiwan Futures Exchange (Taifex), Forex Capital Market (FXCM), Korea Exchange (KRX), Financial Technology India Limited (FITL), serta Australia Bullion Exchange Ltd (ABX).(ABD)