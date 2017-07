Tertekan, Rupiah Perdagangan Pagi Dibuka di Rp13.316/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terpantau melemah dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.309 per USD. Perlu ada kewaspadaan mengingat nilai tukar rupiah memiliki peluang bergerak melemah.



Mengutip Bloomberg, Selasa 25 Juli 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka di posisi Rp13.316 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.314 per USD hingga Rp13.318 per USD dengan year to date return di minus 1,22 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.111 per USD.

Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, nilai tukar rupiah bisa melemah sesaat di tengah tren penguatannya melihat dolar index yang mulai kuat. Tentu sejumlah sentimen positif bisa terus berdatangan sekarang ini agar nilai tukar rupiah bisa terus mengalami pelemahan guna mendukung fundamental perekonomian.Kondisi itu walaupun revisi naik IMF terhadap prospek Tiongkok bisa menularkan optimisme ke pasar keuangan domestik," ungkap Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.Sementara itu, Manufaktur AS lebih baik dan IMF revisi proyeksi. Dolar index menguat tipis setelah data manufaktur AS diumumkan membaik. Penguatan dollar index tertahan oleh IMF yang memangkas proyeksi pertumbuhan PDB AS."Pergerakan aset global akan didominasi oleh hasil FOMC meeting yang dijadwalkan dimulai Selasa malam dan disimpulkan Kamis dini hari," ujar Rangga.(ABD)