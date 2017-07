Rupiah Menguat 19 poin

Metrotvnews.com, Jakarta: Mata uang rupiah mengalami penguatan pada perdagangan hari ini. Faktor global menjadi pendorong bagi penguatan pergerakan mata uang rupiah pada saat ini.



Bloomberg, Kamis 27 Juli 2017, melansir mata uang rupiah menguat sebanyak 19 poin atau 0,15 persen dengan berada pada Rp13.318 per USD.

Sementara Yahoo Finance mencatat bahwa mata uang rupiah menguat sebanyak 16 poin atau 0,12 persen dengan berada pada Rp13.317 per USD.Senada, Bank Indonesia (BI) pun merekam mata uang rupiah menguat sebanyak 19 poin dengan berada pada Rp13.315 per USD.Samuel Research Team menyebut, indeks AS semalam ditutup menguat setelah the Fed memutuskan untuk tidak mengubah tingkat suku bunga acuannya (sesuai dengan ekspektasi). Hingga semalam, fokus investor juga masih tertuju pada hasil kinerja keuangan emiten.Pasar Eropa kemarin ditutup menguat di tengah penantian keputusan the Fed. Kenaikan tersebut juga didorong oleh rilisnya GDP Britain’s economy yang dilaporkan naik tipis di kuartal kedua."Dari update makro, pasar AS kini tengah menanti rilisnya data jobless dan continuing claims serta data retail dan wholesale inventories," kata Samuel Research Team.(SAW)