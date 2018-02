Rupiah Bergerak Menguat ke Rp13.529/USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pagi ini. Namun tak beberapa lama kemudian kembali melemah tipis.



Mengutip Bloomberg, Rabu, 7 Februari 2017, rupiah menguat ke level Rp13.529 per USD. Rupiah terpantau menguat hingga tujuh poin atau setara 0,05 persen.

Saat ini, posisi rupiah terjungkal di Rp13.547 per USD dibandingkan pergerakan sebelumnya yang berada di Rp13.540 per USD.



Adapun rentang gerak rupiah pada pagi ini berada di posisi Rp13.524-Rp13.549 per USD dengan year to date (ytd) return tercatat sebesar -0,11 persen.



Sementara itu berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di level Rp13.535 per USD. Rupiah terpantau melemah hingga 13 poin atau setara 0,11 persen.



‎Analis PT Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada‎ dalam hasil risetnya mengatakan adanya potensi pelemahan kembali di rupiah, rupiah akan bergerak di kisaran support Rp13.600 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp13.540 per USD.



Menurut Reza, ‎aksi jual yang terjadi di pasar global berimbas pada pergerakan sejumlah mata uang, termasuk rupiah yang masih kembali melemah.





(AHL)