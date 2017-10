Begini Cara Valuasi Saham Freeport Indonesia Versi Pasar Modal.

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak bisa memberikan perhitungan secara langsung terhadap harga divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI).



Namun, penilaian saham tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu dengan perusahaan sejenis.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat mengungkapkan, data mengenai nilai aset PT Freeport Indonesia diperlukan sebelum melakukan valuasi saham. Caranya dengan menengok konstribusi PTFI terhadap induknya Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc atau Freeport NYSE di AS.



"Datanya ada, kontribusi freeport indonesia terhadap freeport AS berapa besar nah ini sebenarnya lebih sederhana. Laporan keuangannya ada, jadi kalau mau tau tinggal buka di NYSE," katanya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kawasan SCBD Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017.



Setelah menghitung nilai aset, jumlah net income kemudian dikalikan dengan pertumbuhan ratio di perusahaan yang serupa dengan Freeport. Samsul meengaskan, perusahaan sejenis tersebut bukan Freeport NYSE di AS melainkan perusahaan tambang yang hampir mendekati Freeport.



"Ya kita lihat perusahaan sekelas Freeport Indonesia bukan sekelas Freeport McMoRan dengan perusahaan sejenis yang tercatat di bursa lain. Nah saya katakan tidak ada yang sangat mirip persis, cuma mendekati ada," ungkap dia.



Meski demikian, keputusan final valuasi saham Freeport Indonesia berada di tangan investor setelah bursa memberikan indikasi harga. Saat ini nilai estimasi harga saham 51 persen dari hitungan PTFI adalah USD8,1 miliar atau Rp110 triliun.



"Keputusan akhirnya nanti investor yang memutuskan berapa valuasi yang paling pas berapa saham Freeport Indonesia. Tidak bisa bursa yang menentukan," tutupnya.



Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, harga saham yang dilepas Freeport Indonesia nantinya mengacu ke harga pasar atau fair market value. Perhitungan harga saham akan diserahkan kepada penilai independen yang mengikuti harga pasar seperti Bursa Efek Indonesia.



Penilaian saham tersebut nantinya berdasarkan nilai produksi tambang Freeport Indonesia.



"Kita suruh market stock exchange untuk mem-value," ucap Luhut di Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta.









