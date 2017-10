Rupiah Menguat Tiga Poin

Metrotvnews.com, Jakarta: Mata uang rupiah pada penutupan perdagangan hari ini berangsur menguat.



Bloomberg, Selasa 10 Oktober 2017, mencatat mata uang rupiah naik 3 poin atau 0,02 persen dengan bermukim pada Rp13.515 per USD.

Yahoo Indonesia melansir mata uang rupiah naik 13 poin atau 0,10 persen dengan berada pada Rp13.502 per USD.



Bank Indonesia (BI) melansir mata uang rupiah naik 13 poin dengan berada pada Rp13.491 per USD.



Sebelumnya rupiah diperkirakan melemah. Hal ini dikatakan analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017.



Reza memproyeksikan, rupiah akan bergerak di kisaran support Rp13.535 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di posisi Rp13.488 per USD.



Reza menyatakan, pelemahan rupiah masih terjadi di awal pekan ini meski dibarengi dengan pelemahan USD. Adanya berita Korea Utara (Korut) yang sedang menyiapkan rudal lainnya memberikan dorongan bagi yen Jepang, sehingga USD kembali tertekan.



Pada perdagangan kemarin, lanjut Reza, adanya sejumlah sentimen positif dari ekonomi maupun pemberitaan seperti rencana kerja sama dengan Timur Tengah hingga rilis 10 kebijakan utama OJK terkait reformasi di industri keuangan tampaknya tidak banyak berimbas pada rupiah.





(SAW)