Gerak Rupiah Diperkirakan Melemah

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah diperkirakan melemah. Rendahnya data pertumbuhan kredit di Indonesia serta kuatnya data tenaga kerja dan manufaktur di Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan menekan gerak nilai tukar rupiah pada minggu pertama di Januari 2018.



"Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal IV-2017 diperkirakan akan kembali di bawah target pemerintah. Rupiah kemungkinan bergerak di rentang Rp13.550 hingga Rp13.570 per USD," kata Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Senin, 2 Januari 2018.

Sementara itu, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) diperkirakan turun. Imbal hasil SUN masih akan melanjutkan penurunan di tahun baru seiring masih besarnya ruang penurunan imbal hasil usai kenaikan peringkat. Kembalinya asing ke pasar obligasi juga kemungkinan mendorong penurunan imbal hasil SUN 10 tahun.



"Imbal hasil SUN 10 tahun kemungkinan bergerak di rentang 6,29 persen sampai 6,30 persen," kata Mikail.



Di sisi lain, bursa saham Wall Street ditutup melemah pada perdagangan terakhir di 2017. Volume perdagangan menjadi sorotan seiring dengan pasar saham Amerika Serikat (AS) yang tutup pada Senin dalam rangka libur Natal dan juga Tahun Baru 2018. Selain itu, saham-saham di bursa AS telah menguat cukup banyak dalam mengantisipasi efek stimulus pemangkasan pajak.



Samuel Research Team menyebut indeks Dow Jones dan S&P 500 menguat lima pekan secara langsung pada pekan setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani Undang-Undang (UU) di sistem pajak yang baru. Sama dengan bursa AS, mayoritas bursa Eropa ditutup melemah pada Jumat lalu.



"Kondisi itu seiring dengan minimnya katalis positif dan beberapa pasar, termasuk bursa Inggris, ditutup lebih awal pada Jumat," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannnya, di Jakarta.





(ABD)