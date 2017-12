Rupiah Pagi Menguat Tipis ke Rp13.551/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terpantau menguat tipis dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.552 per USD. Meski demikian, tetap perlu diwaspadai hasil pertemuan Federal Reserve terkait penetapan suku bunga.



Mengutip Bloomberg, Selasa, 12 Desember 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat tipis ke posisi Rp13.551 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.548 hingga Rp13.556 per USD dengan year to date return di minus 0,59 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.335 per USD.

Sementara itu, bursa saham Wall Street melakukan reli pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), dengan indeks Dow Jones dan S&P 500 ditutup pada rekor tertinggi. Hal itu terjadi karena Wall Street menunggu pertemuan dua hari Federal Reserve yang dijadwalkan dimulai pada Selasa.



Indeks Dow Jones Industrial Average naik 56,87 poin atau 0,23 persen menjadi 24.386,03. S&P 500 menambahkan 8,49 poin atau 0,32 persen menjadi 2.655,99. Indeks Nasdaq Composite meningkat 35,00 poin atau 0,51 persen menjadi 6.875,08.



Investor terus mengawasi pertemuan kebijakan the Fed, dengan sebuah pernyataan kebijakan yang diperbarui akan dirilis setelah kesimpulan pertemuan pada Rabu. Adapun pertemuan ini patut diperhatikan karena bisa memberikan efek terhadap pergerakan ekonomi.



Bank sentral secara luas diperkirakan akan memberikan kenaikan suku bunga ketiga untuk 2017. Menurut alat FedWatch CME Group, ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga Fed pada Desember sudah mencapai 100 persen.









