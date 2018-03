IndiHome akan Topang Pendapatan Telkom

Jakarta: Layanan triple play IndiHome dinilai akan menjadi katalis pendorong pertumbuhan pendapatan Telkom di masa depan.



"Pertumbuhan bisnis Indihome diharapkan akan menjadi pendorong pertumbuhan Telkom di masa mendatang," kata Direktur Utama TelkomGrup Alex J Sinaga, dalam keterangan resminya, Jumat, 16 Maret 2018.

Dia menyebutkan, pada akhir 2017 pelanggan Indihome mencapai hampir tiga juta pelanggan, tumbuh sebesar 82,6 persen dari tahun sebelumnya. Sepanjang 2017 ada tambahan 1,3 juta pelanggan IndiHome baru diraih Telkom.



Sekitar 66 persen merupakan dari total pelanggan IndiHome pelanggan Triple Play yakni berlangganan telepon, internet, dan TV berbayar. Sedangkan pelanggan IndiHome Dual Play berkontribusi sekitar 70 persen dari pelanggan baru IndiHome di 2017.



Adapun dari sisi pendapatan, sepanjang 2017 IndiHome mencatatkan pendapatan sebesar Rp8,2 triliun, tumbuh 48,1 persen dibanding 2016 sebesar Rp5,537 triliun. Average Revenue per User (ARPU) di kuartal keempat 2017 sekitar Rp285 ribu.



Telkom terus menggeber layanan berbasis Fiber Optic To The Home (FTTH) ini dengan melakukan modernisasi jaringan. Pada 2017, sebanyak 472 dari total 1.250 switching center berbasis kabel tembaga telah digantikan berbasis internet Protocol (IP based). Diperkirakan proyek modernisasi selesai pada 2020 untuk memiliki 14 IP-based switching center.



Sementara itu, EVP Telkom Regional 2 Teuku Muda Nanta menerangkan, salah satu area yang berpotensi memasarkan layanan IndiHome adalah Jakarta dan sekitarnya.



"Tahun lalu ada 30 persen dari total pelanggan IndiHome itu dari Regional 2 alias Jakarta dan sekitarnya. Tahun lalu sudah ada modernisasi jaringan ke fiber optik dengan kapasitas yang dibangun 200 ribu port dan migrasi ke FO sebanyak 175 ribu pelanggan. Tahun ini kita bidik khusus Jakarta dan sekitarnya ada tambahan sekitar 700 ribu pelangan baru untuk IndiHome," jelas dia.



Analis Mirae Asset Sekuritas Giovanni Dustin menambahkan walau ada risiko kompetisi yang meningkat di sektor telekomunikasi, saham Telkom masih akan menjadi pilihan utama.



"Karena persaingan akan menguntungkan perseroan sebagai incumbent di semester kedua 2018," pungkas Giovanni.





(AHL)