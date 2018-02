Turun 33 Poin, Rupiah Berada di Rp13.419/USD

Jakarta: Mata uang rupiah anjlok terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini. Rupiah tak berhasil menguat meskipun dolar index mengalami pelemahan pada penutupan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah juga melemah terhadap mata uang negara lainnya.



Bloomberg Kamis, 1 Februari 2018, mencatat mata uang rupiah anjlok 33 poin atau 0,25 persen dengan berada pada Rp13.419 per USD. Yahoo FInance melansir mata uang rupiah jatuh 35 poin atau 0,26 persen dengan berada pada Rp13.420 per USD. Sementara Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah menguat 11 poin dengan berada pada Rp13.402 per USD.

Pergerakan mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain juga menurun. Rupiah melemah 30,3 poin atau 0,18 persen dengan berada pada Rp15.676 per euro. Sementara itu mata uang rupiah terhadap mata uang poundsterling juga menurun. Rupiah anjlok 146 poin atau 0,77 persen dengan berada pada Rp19.120 per poundsterling.



Tim analis Samuel Sekuritas sebelumnya memperkirakan indeks dolar melemah, rupiah kemungkinan menguat. Dolar indeks kemungkinan bergerak melemah didorong kemungkinan tidak berubahnya tingkat suku bunga acuan Fed Fund Rate pada rapat FOMC hari ini.



"Rupiah kemungkinan menguat dengan kemungkinan naiknya investor asing di pasar obligasi maupun saham hari ini seiring rendahnya risiko kenaikan suku bunga. Rupiah diperkirakan bergerak di rentang Rp 13.350 per USD-Rp13.400 per USD," jelas Samuel.





(SAW)