Penutupan Awal Pekan, Rupiah Menguat

Metrotvnews.com, Jakarta: Pergerakan mata uang rupiah pada penutupan perdagangan hari ini berangsur menguat. Rupiah mampu menghijau ditengah ketidakstabilan global dari Korea Utara.



Bloomberg, Senin 9 Oktober 2017, mencatat mata uang rupiah menguat dua poin atau 0,01 persen dengan berada pada Rp13.515 per USD.

Yahoo melansir mata uang rupiah melemah 14 poin atau 0,10 persen dengan berada pada Rp13.515 per USD. Bank Indonesia (BI) merekam mata uang rupiah jatuh 19 poin dengan berada pada Rp13.504 per uSD.



Samuel Research Team menyatakan bahwa investor masih mencermati kelanjutan konflik Korea Utara di mana diberitakan bahwa negara itu sedang mempersiapkan tes rudal jarak jauh berikutnya.



Sementara itu, data non-farm payrolls AS menunjukkan penurunan 33.000 pekerjaan, di bawah konsensus yang memperkirakan penambahan 100.000 pekerjaan. Badai yang menurunkan sejumlah aktivitas ekonomi diyakini sebagai penyebabnya.







(SAW)