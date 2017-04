Rupiah Perdagangan Pagi Dibuka Bergerak Stabil

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan pagi di hari ketiga di pekan ini terpantau stabil dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di Rp13.331 per USD. Namun, ada peluang nilai tukar rupiah mengalami penguatan di sepanjang hari ini.



Mengutip Bloomberg, Rabu 5 April 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka diposisi Rp13.330 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.328 per USD hingga Rp13.337 per USD dengan year to date return di minus 1,05 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.326 per USD.

Sementara itu, komoditas terus mengalami perbaikan dan nilai tukar rupiah terbawa arus global. Sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) mengalami pelemahan tipis pada perdagangan Selasa dan USD juga terlihat menguat terhadap mayoritas kurs di Asia.Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, meski kondisi tersebut terjadi tetapi secara umum sentimen positif masih meliputi pasar keuangan Indonesia. Selain inflasi yang tak secepat yang diharapkan, reli harga komoditas sepekan terakhir juga mengangkat porspek pertumbuhan."Penguatan nilai tukar rupiah diperkirakan kembali dalam waktu dekat," kata Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.Di sisi lain, penguatan USD terus melebar dan notulensi FOMC meeting ditunggu. Dolar index stabil hingga dini hari tadi walaupun defisit neraca perdagangan Amerika Serikat (AS) menipis. Harga komoditas yang terus naik ikut mencegah USD yang terlalu kuat."Saat ini fokus tertuju pada notulensi FOMC meeting pada Kamis dini hari –tendensi dovish diperkirakan bisa mengembalikan sentimen USD melemah. Harga minyak mentah masih konsisten mengalami kenaikan," kata Rangga.(ABD)