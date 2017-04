Gerak Rupiah Lesu di Perdagangan Pagi

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan pagi terlihat lesu dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di Rp13.325 per USD. Adapun potensi melemahnya USD di hari ini akan memberi peluang bagi nilai tukar rupiah bergerak menguat.



Mengutip Bloomberg, Selasa 4 April 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka di posisi Rp13.328 per USD. Day range nilai tukar rupiah di kisaran Rp13.323 per USD hingga Rp13.331 per USD dengan year to date return di minus 1,10 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.325 per USD.

Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap USD masih bergerak stabil dan harga minyak dunia terus mengalami kenaikan. Dalam hal ini, nilai tukar rupiah terlihat masih stabil walaupun sebagian kurs di Asia mengalami pelemahan terhadap USD.Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, tingkat inflasi Maret 2017 yang di bawah ekspektasi memberikan sentimen positif tambahan terutama ke pasar Surat Utang Negara (SUN), tujuan utama aliran dana asing sejak awal 2017 yang saat ini masih diwarnai oleh penurunan imbal hasil."USD yang mulai mengalami pelemahan pada perdagangan semalam serta harga minyak mentah yang mulai naik bisa memberikan sentimen positif tambahan ke nilai tukar rupiah," kata Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.Di sisi lain, dolar index mengalami penguatan terbatas dan data manufaktur Amerika Serikat (AS) menunjukkan hasil yang buruk. Indeks manufaktur AS yang turun terus menekan imbal hasil UST. Dolar index yang masih kuat lebih diakibatkan oleh pelemahan poundsterling merespons indeks manufaktur Inggris yang juga buruk"Yen dan euro terlihat menguat hingga dini hari tadi dengan rilis data masing-masing negara yang relatif lebih baik dari AS. Neraca perdagangan AS per Feberuari 2017 ditunggu Selasa malam, defisitnya diperkirakan turun tipis," kata Rangga.(ABD)