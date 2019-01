Rupiah-IHSG Ambil Untung di Tengah Pembahasan Perang Dagang

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG kembali naik di tengah pembahasan perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS). Tak hanya IHSG pergerakan mata uang rupiah juga kembali menguat.



IHSG pada penutupan perdagangan Senin, 7 Januari 2019 tercatat sebesar 6.287,22 atau naik 12,68 poin. Volume perdagangan sebesar 9,1 miliar lembar saham dengan nilai sebesar Rp 7 triliun. Sebanyak 259 saham naik, 176 saham turun, dan 158 saham tak bergerak.

Indeks LQ45 naik 1,14 poin dan JII naik 2,37 poin. Semua sektor bergerak menguat dengan kenaikan paling tinggi di sektor perkebunan dan infrastruktur. Sektor yang melemah adalah konsumer, manufaktur dan aneka industri.



Pada penutupan perdagangan hari ini Bloomberg mencatat mata uang rupiah naik 187 poin dengan berada pada Rp14.082 per USD. Kemudian Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah naik 270 poin dengan berada pada Rp14.075 per USD. Berdasarkan data Bank Indonesia mata uang rupiah naik dengan berada pada Rp14.105 per USD.





