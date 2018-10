Terseret Pelemahan USD, Rupiah Pagi Dibuka Rp15.223/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) kembali berbalik arah ke zona merah pada perdagangan Kamis pagi dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp15.200 per USD. Rupiah tidak mampu unjuk gigi meski USD tumbang akibat euro dan poundsterling Inggris terus menguat.



Mengutip Bloomberg, Kamis, 11 Oktober 2018, rupiah perdagangan pagi dibuka melemah sebanyak 23,8 poin atau setara 0,16 persen ke Rp15.223 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp15.223 per USD dengan year to date return di 12,31 persen. Sementara itu, menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp15.035 per USD.

Di sisi lain, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1525 dari USD1,1497 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,3199 dibandingkan dengan USD1,3146 di sesi sebelumnya. Dolar Australia jatuh ke USD0,7084 dari USD0,7100.



Sementara itu, USD membeli 112,57 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 113,04 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9920 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9921 franc Swiss, dan USD naik dari 1,3033 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2944 dolar Kanada.







Sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average menurun 831,83 poin atau 3,15 persen, menjadi berakhir di 25.598,74 poin. Indeks S&P 500 merosot 94,66 poin atau 3,29 persen, menjadi ditutup di 2.785,68 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir jatuh 315,97 poin atau 4,08 persen, menjadi 7.422,05 poin.



Sektor teknologi mengalami hari terburuk dalam tujuh tahun, mendorong Dow ke hari terburuknya dalam delapan bulan terakhir. Saham Amazon jatuh 6,15 persen, sementara Netflix menukik 8,38 persen. Facebook dan Apple juga masing-masing turun lebih dari empat persen



Sektor teknologi termasuk perusahaan-perusahaan terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar di Amerika Serikat dan mereka yang telah menjadi penyumbang terbesar terhadap perpanjangan pasar bullish. Ketakutan meningkatnya imbal hasil obligasi juga memberikan tekanan terhadap pasar saham.









(ABD)