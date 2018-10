Rupiah Melemah Lagi

Jakarta: Mata uang rupiah masih kembali melemah pada perdagangan hari ini. Rupiah tak berhasil naik kembali pada penutupan perdagangan hari ini meskipun indeks dolar melemah.



Bloomberg, Kamis, 11 Oktober 2018 mencatat mata uang rupiah melemah 35 poin dengan berada pada Rp15.235 per USD. Kemudian Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah Rp15.230 per USD. Lalu Bank Indonesia (BI) mencatat mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp15.253 per USD.

Padahal mata uang rupiah sempat diprediksi menguat dengan melemahnya indeks dolar yang diperkirakan bergerak melemah ke level 95,3-95,5 terhadap beberapa mata uang kuat utama dunia lainnya.



Kejatuhan mata uang dolar AS tersebut didorong melemahnya data indeks harga jual di level produsen atau Produce Price Index (PPI) di September sebesar 2,6 persen (yoy) dari sebelumnya 2,8 persen (yoy). Turunnya data PPI tersebut mendorong penurunan yield US treasury 10 tahun sebesar 7 bps ke level 3,16 persen.



Penurunan yield US treasury tersebut dapat mendorong arus masuk ke pasar obligasi Indonesia dan mendorong penguatan rupiah setelah dalam seminggu terakhir mengalami tekanan. "Rupiah kemungkinan akan menguat ke level Rp15.150 per USD hingga Rp15.200 per USD," kata Samuel Sekuritas Indonesia.





(SAW)