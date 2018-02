IHSG Minus 26,41 Poin

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat minus pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG tak mampu menguat di tengah sentimen perbaikan ekonomi Paman Sam dan penantian atas data kinerja perusahaan di bursa pada tahun lalu.



IHSG, Selasa, 20 Februari 2018 tercatat melemah 26,41 poin atau 0,39 persen dengan berada pada 6.662,28. Volume perdagangan mencapai 12 miliar lembar saham dengan nilai Rp6,9 triliun. Sebanyak 166 saham menopang indeks dan 239 anjlok. Hanya ada dua sektor yang menghijau pada penutupan hari ini yakni sektor keuangan dan perkebunan.

Pergerakan bursa acuan Asia bervariasi. Bursa saham Jepang, Nikkei 225 jatuh 224,11 poin. Bursa saham Tiongkok Shanghai SE Composite naik 14,20 poin. Bursa saham Hong Kong HSE jatuh 241,8 poin. Bursa saham Australia All Ordinaries Index naik 1,60 poin, serta bursa acuan Singapura STI jatuh 11,35 poin.



Bursa AS semalam tutup memperingati Presidents Day. Sejumlah bursa di Asia juga tutup dalam rangka Tahun Baru China. Sementara itu, bursa Eropa ditutup melemah dengan volume relatif tipis pada perdagangan terakhirnya. Investor mulai memperhatikan proses pergantian pimpinan ECB yang akan berlangsung saat ini hingga tahun depan. Menteri Keuangan Spanyol, Luis de Guindos, didukung oleh sejumlah menteri keuangan di zona Euro untuk menjadi Vice President ECB.



"Rilis laporan keuangan emiten masih dapat mewarnai pergerakan IHSG. Hari ini IHSG berpeluang melemah seiring pelemahan sejumlah bursa pagi ini," tulis hasil riset Samuel Research Team.







(SAW)