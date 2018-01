IHSG Pagi di Awal 2018 Dibuka Melemah ke 6.351

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Selasa pagi atau di awal perdagangan di tahun ini terpantau terhempas ke zona merah. Adapun Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) di 2018 ini, dan terus berharap bahwa industri pasar modal bisa lebih baik dari waktu ke waktu.



IHSG Selasa, 2 Januari 2018, perdagangan pagi dibuka melemah 3,80 poin atau setara 0,1 persen ke posisi 6.351. Sedangkan LQ45 melemah 1,88 poin atau setara 0,2 persen ke posisi 1.077 dan JII melemah 3,21 poin atau setara 0,4 persen ke posisi 755.

Pagi ini, seluruh sektor didominasi di zona merah. Sektor pertambangan menguat 8,51 poin, sektor konsumer menguat 8,16 poin, dan sektor manufaktur menguat 0,79 poin. Sedangkan sektor perkebunan melemah 8,07 poin, sektor infrastruktur melemah 6,84 poin, dan sektor perdagangan melemah 2,37 poin.



Volume perdagangan pagi ini tercatat sebanyak 525 juta lembar saham senilai Rp258 miliar. Sebanyak 117 saham menguat, sebanyak 82 saham melemah, sebanyak 94 saham tidak berubah atau stagnan, dan sebanyak 320 saham tidak mengalami perdagangan.







Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut, sejumlah indikator perekonomian Indonesia terus membaik dari waktu ke waktu. Namun sayangnya, terjadi anomali lantaran pertumbuhan ekonomi belum terlihat signifikan sehingga perlu ada evaluasi dan upaya lebih keras guna mengakselerasi kinerja perekonomian.



"Indikator-indikator ekonomi kita membaik walau terjadi anomali karena larinya kurang terlalu kencang. Sama dengan manusia, tekanan darah baik, ada pemeriksaan darah baik, kolesterol baik, jantung baik, dan semua baik tapi kenapa pertumbuhan kita tidak secepat negara lain," kata Jusuf Kalla.



Di sisi lain, bursa saham Wall Street ditutup melemah pada perdagangan terakhir di 2017. Volume perdagangan menjadi sorotan seiring dengan pasar saham Amerika Serikat (AS) yang tutup pada Senin dalam rangka libur Natal dan juga Tahun Baru 2018. Selain itu, saham-saham di bursa AS telah menguat cukup banyak dalam mengantisipasi efek stimulus pemangkasan pajak.



Samuel Research Team menyebut indeks Dow Jones dan S&P 500 menguat lima pekan secara langsung pada pekan setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani Undang-Undang (UU) di sistem pajak yang baru. Sama dengan bursa AS, mayoritas bursa Eropa ditutup melemah pada Jumat lalu.



"Kondisi itu seiring dengan minimnya katalis positif dan beberapa pasar, termasuk bursa Inggris, ditutup lebih awal pada Jumat," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannnya, di Jakarta.



Pada Jumat minggu lalu, di mana merupakan hari terakhir perdagangan di 2017, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali ditutup naik 0,66 persen ke level 6.355. Samuel Research Team melihat pergerakan IHSG berpotensi terkoreksi sementara pada perdagangan hari pertama di 2018 ini.









