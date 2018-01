Mata Uang Rupiah Naik 25 Poin

Jakarta: Mata uang rupiah naik pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah berhasil naik di tengah belum adanya tambahan data positif dari domestik.



Bloomberg, Kamis, 11 Januari 2018 mencatat mata uang rupiah mengalami kenaikan 22 poin atau 0,16 persen dan mendarat di level Rp13.403 per USD.

Yahoo Finance melansir mata uang rupiah naik 31 poin atau 0,23 persen dengan berada pada Rp13.401 per USD. Sementara Bank Indonesia merekam mata uang rupiah naik 22 poin dengan berada pada Rp13.427 per USD.



‎"Kini, rupiah kami perkirakan akan bergerak di kisaran support Rp13.433 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp13.384 per USD," tutur Analis ‎Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.



Pada perdagangan kemarin, Reza mengatakan, meski dirilis adanya pelemahan penjualan eceran dari Bank Indonesia (BI) tapi gerak rupiah dapat bergerak naik tipis.



"Nilai mata uang Garuda pada perdagangan di hari lalu sempat bergerak di bawah Rp13.433 per USD dan menyentuh level 13.450 per USD," ucap Reza.



Selain itu pergerakan mata uang negeri Paman Sam cenderung melemah, masih kata Reza, setelah Bank of Japan (BoJ) memangkas pembelian obligasi pemerintah. Hal itu langsung mmberikan sentimen positif pada gerak nilai tukar rupiah.



"Pada akhirnya nilai tukar rupiah terbantukan dan mengalami gerak positif di sepanjang hari kemarin. Karena juga USD yang cenderung melemah, bila dibandingkan dengan mata uang yen dan lainnya," pungkas Reza.‎







