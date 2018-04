Pelemahan IHSG Refleksi Tekanan Bursa AS

Jakarta: Pelemahan indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu, 4 April 2018 merefleksikan tekanan bursa Amerika Serikat (AS) dan regional.



Selain itu, investor domestik tengah menantikan data foreign reserves, selain laporan volume penjualan 2W dan 4W serta trade balance yang dijadwalkan terbit di pertengahan bulan ini.

"Nilai tukar rupiah kembali melemah tipis ke Rp13.767 per USD dari Rp13.763 per USD di hari sebelumnya, sedangkan pasar EIDO menguat," ungkap tim analis Samuel Sekuritas dalam hasil risetnya, Kamis, 5 April 2018.



Analisa tersebut juga mengungkapkan pada perdagangan pagi ini, seluruh indeks APAC yang telah memulai transaksi perdagangannya tercatat menguat.



Indeks AS perdagangan Rabu, 4 April waktu setempat ditutup menguat setelah sempat melemah di tengah pengumuman Tiongkok seputar tarif baru yang kembali menaikan kekhawatiran perang dagang.



Sementara dari pasar Eropa sebagian besar indeks acuan di wilayah tersebut ditutup melemah. Sedangkan update data makro, pasar akan menerima update data payrolls dan trade balance. Dari pasar komoditas harga emas naik dan minyak dunia sempat turun.









(AHL)