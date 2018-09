Sektor Manufaktur Pimpin Pelemahan IHSG 107,02 Poin

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG jatuh setelah mata uang rupiah masih melemah karena defisit neraca perdagangan pada Agustus 2018.



IHSG, Senin, 17 September 2018 tercatat melemah 107,02 poin dengan berada pada 5.824,46. Volume perdagangan mencapai 6 miliar lembar saham dengan nilai mencapai Rp4,1 triliun. Sektor manufaktur paling melemah dan diikuti dengan sektor industri dasar. Sebanyak 130 saham naik dan 256 saham turun.



Presiden Donald Trump meragukan akan adanya solusi perang dagang dalam pembicaraannya dengan pejabat Tiongkok nanti. Padahal, Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin telah menawarkan undangan resmi kepada pemimpin Tiongkok untuk memulai kembali pembicaraan mengenai perdagangan. Mantan wakil perdagangan AS Robert Holleyman menuturkan, tuntutan AS untuk perubahan mendasar dalam ekonomi Tiongkok akan membuat pembicaraan sulit menemukan titik terang.



"Pernyataan Trump pesimistis atas pertemuan AS dan Tiongkok serta sikap yang akan menekan Tiongkok dengan hukum baru, dapat mengusik pelaku pasar kembali yang tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Hal ini dapat melemahkan pasar global, yang bisa berdampak bagi pergerakan IHSG di pekan ini yang memberatkan untuk melaju ke teritorial positif," kata riset Valbury Sekuritas Indonesia.

(SAW)