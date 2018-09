Pemegang Saham Restui Hanson International Terbitkan Saham Baru

Jakarta: PT Hanson Internasional Tbk (MYRX) mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang saham terkait untuk menambah modal dasar perseroan dan menambah modal ditempatkan serta modal disetor perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas IV dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan. Serta persetujuan penggunaan dana rights issue untuk modal kerja dan anak perusahaan.



Head of PR & Communication PT Hanson International Dessy A Putri menerangkan bahwa dana hasil right issues tersebut akan digunakan untuk modal kerja untuk ekspansi hanson serta anak usaha untuk membiayai proyek Grand Jakarta City.



"Hanson berencana mengeluarkan 87.824.215.792 miliar lembar saham dan saham yang akan diterbitkan nanti adalah saham seri C dengan nominal Rp22 per lembar saham," kata Dessy dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 30 September 2018.



Grand Jakarta City ini berlokasi di sebelah barat Jabodetabek yang akan menggabungkan koridor Maja dan Serpong dengan penggabungan konsep, Education City, Smart City, Sport City, dan Sharia City.



Rencana untuk menggabungkan keseluruhan wilayah Serpong dan Maja akan melibatkan pihak BUMN serta Investor untuk pembangunan akses jalan tol, yang sampai saat ini sudah ada beberapa investor strategis yang mengindikasikan minat baik dari dalam maupun luar negeri.



Perseroan berharap proyek Grand Jakarta City ke depannya akan membantu menyukseskan program pemerintah dalam menciptakan kota baru yang aman, nyaman, dan layak huni.



Adapun Pemerintah telah mencanangkan Maja sebagai kawasan pengembangan kota baru melalui Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015- 2019 dan Maja merupakan satu-satunya kota di pulau Jawa yang termasuk didalam RPJMN tersebut.

