Sah! Ari Ashkara Gantikan Pahala jadi Dirut Garuda

Tangerang: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) memutuskan memberhentikan Pahala N Mansury sebagai direktur utama dan mengangkat I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra sebagai direktur utama.



"Iya betul. Dalam surat (surat menteri BUMN) itu memang sudah disebut (Ari Ashkara)," kata Komisaris Garuda Indonesia Chairal Tanjung di Kantor Garuda Indonesia di kawasan Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Rabu, 12 September 2018.

Lalu, siapa I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra atau yang kerap disapa Ari Ashkara ini? Sebenarnya nama Ari Ashkara cukup familiar dalam daftar jajaran direksi maskapai pelat merah itu. Ari pernah menjabat sebagai CFO & Risk Director Garuda Indonesia pada 2014 lalu.



Ari tidak hanya meniti karier di Garuda, dia juga pernah menjabat sebagai salah satu dewan direksi yaitu Director of Human Capital and Development di PT Wijaya Karya Tbk pada 2016. Kemudian, sebelum ditetapkan sebagai direktur utama Garuda saat ini, Ari pernah menjadi Direktur Utama PT Pelindo III (Persero).



Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) ini juga pernah bekerja sebagai Executive Director of Natural Resources Group and SOE di PT Bank ANZ Indonesia.









