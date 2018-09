Imbal Hasil SUN Diproyeksikan Naik ke 8,2%

Jakarta: Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) diperkirakan bergerak naik didorong oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Hal itu terjadi akibat masih tingginya ketidakpastian mengenai perundingan kerja sama perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Kanada serta melemahnya ekonomi Tiongkok.



"Imbal hasil SUN 10 tahun kemungkinan bergerak di rentang 8,0-8,2 persen. Rekomendasi seri obligasi negara yakni FR0061; FR0035; FR0071; FR0063; dan FR0070," ungkap Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 4 September 2018.

Sementara itu, imbal hasil treasury AS bergerak turun seiring meningkatnya seiring buntunya perjanjian perdagangan antara AS-Kanada. Imbal hasil jangka menengah (10 tahun) turun dua bps ke level 2,86 persen sedangkan jangka (30 tahun) turun satu bps di level 3,02 persen.



"Treasury AS menjadi aset safe haven di tengah naiknya tensi perang dagang AS-Kanada," sebut Ahmad Mikail.



Di sisi lain, harga minyak naik pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), didukung oleh kekhawatiran bahwa penurunan produksi Iran akan mengetatkan pasar. Kondisi itu terjadi setelah sanksi yang diberikan Amerika Serikat (AS) mulai diberlakukan pada November.



Namun laju kenaikan harga minyak dibatasi oleh pasokan yang lebih tinggi dari OPEC dan Amerika Serikat. Patokan global, minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober naik USD0,37 atau 0,47 persen menjadi menetap di USD78,01 per barel di London ICE Futures Exchange.



Sementara itu, minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober meningkat USD0,29 atau 0,41 persen menjadi USD70,09 per barel di New York Mercantile Exchange. Kedua patokan telah meningkat kuat selama dua minggu terakhir, dengan Brent naik lebih dari 10 persen didukung ekspektasi pasokan global akan mengetat pada tahun ini.





